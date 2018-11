In strada fuori dall'orario consentito: denunciati due sorvegliati speciali

FASANO - Sono stati sorpresi in strada al di fuori degli orari consentiti. I carabinieri del Norm della compagnia di Fasano hanno denunciato a piede libero un 36enne e un 47enne entrambi del luogo, per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

I due si trovavano insieme ad altre persone che annoverano al loro attivo precedenti penali. La sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza è una misura di prevenzione limitativa della libertà personale e viene irrogata a tutta una serie di soggetti proclivi a delinquere che hanno un nutrito curriculum di reati.

Tra l’altro la misura contempla una gamma di prescrizioni a cui il sorvegliato deve ottemperare: la ricerca di un lavoro, non allontanarsi dal luogo di residenza senza preventivo avviso alle Autorità, vivere onestamente rispettando le leggi dello Stato, non associarsi a persone che abbiano subito condanne, non rincasare dopo le 21:00, non detenere e non portare addosso armi, non partecipare a riunioni pubbliche, presentarsi la domenica tra le ore 10:00 e le ore 12:00 presso la Stazione dei Carabinieri del luogo di residenza per apporre la firma su apposito registro, tutte queste prescrizioni sono finalizzate al controllo dei soggetti sottoposti alla “ misura”.