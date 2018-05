In trasferta nel Leccese per rubare rame: sorpreso dai tecnici Enel

TORRE SANTA SUSANNA – Stava tagliando dei cavi elettrici con un flessibile, ma il personale dell’Enel lo ha colto in flagranza e ha chiamato i carabinieri. Un 34enne originario di Francavilla Fontana e residente a Torre (A. I. le iniziali del suo nome) era andati fino a Cavallino, in provincia di Lecce, per rubare del rame. L’uomo aveva preso di mira un impianto di trasformazione gestito dalla compagnia energetica. I carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Lecce e della stazione di Cavallino lo hanno denunciato a piede libero.