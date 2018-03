In un garage del rione Perrino trovati pezzi di scooter rubati a Poste Italiane

BRINDISI - Pezzi di scooter rubati alla società Poste Italiane sono stati trovati in un garage di una palazzina nel quartiere Perrino di Brindisi: gli agenti della sezione Volanti di Brindisi hanno denunciato per ricettazione un ragazzo di 18 anni, C.G (le iniziali del nome e del cognome), sorpreso nel box mentre stava armeggiando con due propulsori dei quali non ha saputo fornire la provenienza.

La perquisizione

La perquisizione è stata condotta nel pomeriggio di lunedì scorso dagli agenti del Nibbio e ha portato a scoprire diverso materiale oggetto di furto, gran parte del quale costituito da pezzi di scooter che nelle settimane scorse sono stati rubati a Poste Italiane. Si tratta degli scooter usati dai postini per la consegna in città della corrispondenza.

Nel garage in uso al diciottenne, gli agenti hanno trovato e sottoposto a sequestro: otto scocche/carene di vari colori marca Piaggio modello Liberty, delle quali una palesemente riverniciata; quattro scocche/carene di colore nero marca Piaggio modello Liberty; una scocca/carena di colore giallo marca Piaggio modello Liberty, palesemente riverniciata di colore nero; sette modanature copri strumentazione di cui due complete di strumentazione contachilometriche. E ancora: due blocchi motore completi di ruota marca Piaggio e Yamaha; un sellone; quattro codini porta oggetti; cinque indicatori direzionali di marche varie.

Sorvegliati speciali

Nella stessa giornata gli agenti, diretti dal vice questore aggiunto Vincenzo Maruzzella, hanno controllato diversi brindisini destinatari di misure limitative della libertà personale perché detenute al domicilio o perché sorvegliati speciali. Nel corso dei controlli di rito sono scattate quattro denunce per inosservanza agli obblighi imposti.

