Incassa la pensione del marito deceduto: denunciata per truffa all'Inps

LATIANO - Denunciata per aver incassato la pensione del marito deceduto, pari a duemila euro: una donna di origine marocchina residente a Latiano, 70 anni, è accusata di truffa aggravata ai danni dell'inps per non aver comunicato la morte del coniuge. E' accusata, inoltre, di utilizzo improprio della carta di credito del marito. La scoperta è stata fatta dai carabinieri della stazione di Latiano, al termine di una serie di accertamenti incrociati che hanno portato a deferire in stato di libertà C.F. cittadina di nazionalità marocchina