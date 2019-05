Notte di fuoco tra Brindisi e Mesagne: incendiate tre auto

BRINDISI - Notte di fuoco tra Brindisi e Mesagne: sono state incendiate tre auto, si sospetta il dolo. Il primo intervento dei vigili del fuoco è stato a Mesagne, attorno alle 23, in via Principe di Piemonte: un passante ha chiamato il centralino per segnalare un'auto in fiamme. A Brindisi, la richiesta di intervento c'è stata alle 3 in via don Minzoni: qui due auto sono state distrutte dalle fiamme.

Nel primo caso, la segnalazione è stata girata agli agenti del commissariato, nell'altro ai carabinieri.