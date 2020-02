Due incendi nel giro di un’ora tra Brindisi e San Michele Salentino

BRINDISI – Due incendi nel giro di un’ora sono divampati su due auto parcheggiate per strada a Brindisi e San Michele Salentino. Intervento di vigili del fuoco e carabinieri.

La prima richiesta alla sala operativa è giunta alle 3: in via Lombardia a Brindisi stava bruciando un veicolo. Si stratta di una Fiat Croma di un 46enne dipendente di una macelleria del posto. Le fiamme hanno distrutto la parte anteriore della Croma e danneggiato il paraurti posteriore di una Volkswagen Polo di proprietà ed in uso ad un 43enne luogo.

La seconda chiamata al 115 è giunta alle 3.45 per un incendio in via Mario De’ Fiori, stava andando a fuoco un’Alfa 159 di un 44enne di Francavilla Fontana ospite della compagna a San Michele. Le fiamme, domate immediatamente dal proprietario con alcune coperte prima, e dai pompieri poi, hanno provocato lievi danni.

