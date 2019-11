Nuova notte di incendi: tre auto danneggiate in meno di due ore

BRINDISI – E’ di tre auto danneggiate il bilancio di due interventi dei vigili del fuoco effettuati la notte scorsa nel giro di due ore. Alle 3 sono stati chiamati per spegnere un incendio auto a San Vito dei Normanni, alle 4.50 stessa richiesta per Brindisi.

Il primo si è verificato in via Carovigno, ad andare a fuoco durante la marcia una Suzuki Vitara. L’auto è andata distrutta, il conducente è riuscito a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero completamente il veicolo. Sul posto si è recata una pattuglia dei carabinieri.

A Brindisi, invece, gli uomini del 115 si sono recati in via Centauro, una traversa di via Materdomini, al Casale. Ad andare a fuoco una Volkswagen New Beetle parcheggiata per strada a ridosso del muro di cinta di una villa. Le fiamme hanno danneggiato anche la parte posteriore di una Fiat 600 parcheggiata accanto. Sul posto anche la Polizia.

