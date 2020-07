CELLINO SAN MARCO - Incendio di probabile origine dolosa, intorno a mezzanotte, nel parcheggio dello stabilimento della nota azienda vinicola Cantine due Palme, situato in via San Marco, nei pressi del cimitero di Cellino San Marco. Le fiamme hanno investito tre autocarri in sosta nel piazzale. Sul posto si sono recati diversi mezzi dei vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Brindisi. Sulla base dei primi rilievi effettuati, è concreta l'ipotesi di un raid incendiario, il cui movente è da chiarire. Le immagini riprese dalle telecamere della zona sono al vaglio degli investigatori.

