Incendi nella notte: danneggiata auto di operaio e di bracciante agricola

CEGLIE MESSAPICA – Due auto a fuoco quasi contemporaneamente nella notte tra ieri e oggi, giovedì 31 maggio: alle 2.30 i vigili del fuoco sono intervenuti a Echie e alle 2.50 a Ceglie Messapica.

Nel primo caso è andata distrutta dalle fiamme una Opel Zafira di un operaio di 60 anni, era parcheggiata per strada in via Petrarca. Le fiamme hanno anche annerito il prospetto della sua abitazione. Le cause del rogo sono ancora tutte da chiarire, sul posto si sono recati i carabinieri della stazione di San Pancrazio Salentino.

L’incendio a Ceglie Messapica, invece, ha riguardato una Fiat Punto di una 31enne bracciante agricola. Anche in questo caso l’auto è andata distrutta e le cause non sono state individuate con il primo sopralluogo eseguito. Indagano i carabinieri.

Gallery