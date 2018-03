Incendi notturni: danni a spazzatrice stradale e auto di operaio

Una spazzatrice stradale e un’auto sono andate a fuoco nella notte a Villa Castelli e Latiano. Roghi domati dai vigili del fuoco, carabinieri sul posto per accertamenti. In entrambi i casi non sarebbero stati trovati evidenti tracce di dolo.

L’incendio della spazzatrice si è sviluppato intorno alle 22 a Villa Castelli, appartiene a una ditta che si occupa della pulizia delle strade. A Latiano invece, intorno alle 4, è andata a fuoco una Peugeot 308 di un operaio 63enne del posto. Anche in questo caso del fatto sono stati informati i carabinieri.