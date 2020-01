Incendia e danneggia le auto degli amici della ex: operaio in carcere

FASANO - Atti persecutori, violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, intralcio alla Giustizia. Un operaio di 53 anni di Fasano, il 18 gennaio scorso, è stato raggiunto da un’ordinanza applicativa della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Brindisi, su richiesta della locale Procura della Repubblica per aver incendiato e danneggiato le auto degli amici della ex compagna.

L’uomo, già sottoposto nell’ambito di altro procedimento penale, alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa a seguito di una denuncia contro di lui sporta dalla sua ex, ha persistito nelle proprie condotte illecite nei confronti della donna.

In particolare “Con condotte reiterate di violenza e minaccia, ha molestato la persona offesa tanto da cagionarle un perdurante stato di ansia e di paura, anche spostando il proprio domicilio nei pressi di quello della donna sì da poter esercitare un asfissiante controllo sulla stessa e cercando, al contempo, di alienarla dalla cerchia amicale/affettiva”. Si legge in una nota dei carabinieri.

“L’arrestato, nel corso degli ultimi sei mesi, proprio per relegare la vittima alla solitudine e per esercitare sulla stessa una morbosa forma di costante pressione psicologica, è accusato di aver danneggiato più volte le abitazioni e le autovetture degli amici e dei parenti della stessa, forandone gli pneumatici e arrivando a incendiarne alcune, anche al fine di indurre tali ulteriori vittime a ritrattare o a ritirare le dichiarazioni rese agli inquirenti nel corso del procedimento penale in relazione al quale venne sottoposto alla misura cautelare del “divieto di avvicinamento”.