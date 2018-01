Incendiari ancora in azione: in fiamme altre due auto nel Brindisino

Sono di probabile origine dolosa due incendi che la scorsa notte (fra venerdì 5 e sabato 6 gennaio) hanno investito altrettante auto, parcheggiate rispettivamente nei centri di Torchiarolo e Mesagne.

Il secondo rogo si è sviluppato intorno alle 3,30 nei pressi di largo Osanna, a Torchiarolo. Si tratta di una Ford Fiesta in stato di abbandono di proprietà di una casalinga del posto, destinata alla rottamazione. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi e i carabinieri della locale stazione, per i rilievi del caso. L’ipotesi di un cortocircuito sembra poco percorribile.

Dovrebbe esserci la mano di un piromane anche dietro all’incendio che intorno alle 00,30 ha danneggiato la carrozzeria di una vecchia Fiat Punto parcheggiata in una via di Mesagne. Il veicolo appartiene a un 55enne residente nei pressi del punto in cui si trovava il veicolo.

Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco di Brindisi. I rilievi del caso, invece, sono stati effettuati dai poliziotti del locale commissariato. Stando agli elementi raccolti dalle forze dell’ordine, vi sarebbero pochi dubbi sull’origine dolosa della combustione. Il movente del gesto è da appurare.