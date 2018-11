Incendiari di nuovo in azione: auto data alle fiamme in strada

CELLINO SAN MARCO – E’ di probabile origine dolosa un incendio che la scorsa notte (fra sabato 18 e domenica 18 novembre) ha investito un’Alfa Romeo 156 in uso a un 40enne parcheggiata in via Cacciatore, a Cellino San Marco. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi e i carabinieri della compagnia di Brindisi, per i rilievi del caso. Stando agli elementi raccolti sul posto, vi sono pochi dubbi sulla matrice dolosa. I militari stanno indagando per risalire al movente e all’autore del gesto.