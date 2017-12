Incendiari scatenati: tre auto e rifiuti in fiamme fra Commenda e Sant'Angelo

BRINDISI – Gli incendiari hanno costretto i vigili del fuoco a un’altra notte di duro lavoro per le vie di Brindisi. Tre macchine sono state bruciate in via Molise, al rione Commennda. Cumuli di sacchetti della raccolta differenziata sono stati dati alle fiamme, per l’ennesima volta, fra via Rosmini, al rione Sant’Angelo, e via Tor Pisana, sempre al rione Commenda.

Tutto questo è accaduto fra le ore 4 e le 5 di oggi (23 dicembre). L’episodio più rilevante è quello verificatosi nel tratto di via Molise che collega via Sicilia a viale Aldo Moro. Qui sono intervenute due squadre di pompieri del comando provinciale di Brindisi per spegnere le fiamme che hanno investito due auto dello stesso proprietario, una Peugeot e un'Audi, parcheggiate parallelamente al marciapiede su un lato della strada e un’altra macchina, una Lancia Y, in sosta sulla sponda opposta.

Le prime due erano ridotte a palle di fuoco. Le fiamme hanno incenerito gli interni e devastato la carrozzeria, investendo anche una pattumella che si trovava davanti all’ingresso di una abitazione. Concentrati soprattutto sulla parte anteriore del veicolo, invece, i danni riportati dalla Lancia.

Contemporaneamente, un’altra squadra di vigili del fuoco faceva la spola fra via Rosmini e via Tor Pisana per domare i roghi appiccati ai rifiuti. In via Rosmini, in particolare, un sacchetto è stato incenduato e gettato sul cofano di una macchina. Il titolare di un bar ha lanciato secchiate d'acqua sulla macchina, evitando conseguenze peggiori. E non si tratta di un fatto inedito. Anzi. Già lo sorso 25 novembre erano stati bruciati numerosi sacchetti fra i quartieri Commenda e Sant’Angelo.

Tornando all’incendio auto, in via Molise, oltre ai pompieri, si sono recati anche i poliziotti della Sezione volanti e i carabinieri per i rilievi del caso. Le fiamme, partite dalla Peugeot e dall'Audi, per irraggiamento di calore hanno danneggiato la Lancia Y. Nessun dubbio sull'origine dolosa della combustione.

