In fiamme a Lecce l'auto di un docente di Ceglie Messapica

LECCE - Nuovo incendio di auto ad opera di ignori, alle 3,30 circa della notte scorsa, in via Idomeneo, in pieno centro storico a Lecce, dove i casi si vanno ripetendo con una certa frequenza tanto da determinare un caso su cui indaga la polizia. Questa volta è toccata all'Alfa Romeo Mito di un docente 42enne di Ceglie Messapica, che insegna all'Accademia di Belle Arti del capoluogo salentino.

Le fiamme si sono propagate da uno dei pneumatici anteriori sino al vano motore, segno che è stata applicata la solita tecnica della diavolina poggiata su una ruota. Secondo gli investigatori, la frequenza dei casi e la stessa ubicazione degli incendi lasciano ritenere che non abbiano alcun ruolo nel movente dei fatti le persone proprietarie dei veicoli. Si tratta certamente di un incendiario seriale che agisce per ragioni particolari.