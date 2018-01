Ignoti danno alle fiamme la porta della villetta di cittadino tedesco

CAROVIGNO - Forse hanno voluto sfogare la loro rabbia per non essere riusciti a penetrare nell'abitazione, gli ignoti che ieri sera 31 dicembre hanno appiccato il fuoco alla porta di ingresso della villetta, in questi giorni deserta, di un cittadino tedesco in contrada Morgicchio sulla costa tra Specchiolla e Pantanaggianni, territorio di Carovigno. L'abitazione, una delle tante che si trovano nella zona, appartiene al 50enne A.H., il quale non era presente nella villa in questo periodo. I vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni sono stati chiamati all'intervento attorno alle 21 ed hanno constatato, assieme ai carabinieri intervenuti sul posto, solo danni materiali alla struttura di accesso dell'abitazione. L'Arma svolgerà indagini sull'accaduto.