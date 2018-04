Incendiata in campagna Audi A6 di un falegname rubata un mese fa

SAN DONACI – Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, martedì 10 aprile, in contrada Arene a San Donaci dove è andata a fuoco un’Audi A6. Dagli accertamenti eseguiti dai carabinieri è emerso che si tratta di un veicolo rubato un mese fa a un falegname di San Pancrazio Salentino. Al vaglio l’ipotesi che potrebbe essere stata utilizzata per qualche recente colpo anche se al momento non risultano rapine compiute con Audi A6. Indagini sono state avviate dai carabinieri della locale stazione, diretta dal maresciallo Francesco Lazzari, per fare chiarezza sulla vicenda. Il punto in cui è stata trovata l’auto è in una campagna al confine con il territorio di Cellino San Marco, si ritiene che qualcuno sia giunto da qualche paese vicino e l’abbia abbandonata incendiandola.