Incendiate le cataste di legno per la focara a Serranova

CAROVIGNO - Nella serata di ieri, venerdì18 gennaio 2019, sono state date alle fiamme le cataste di legno per la focara a Serranova. Qualcuno ha dato fuoco rendendo necessario l'intervento dei pompieri e dei carabinieri. E' successo poco dopo le 21,30. E' stato necessario l'impiego di quattro autobotti.

Per gli organizzatori dell'associazione Effetto Serranova si è trattato di un atto vandalico. L'appuntamento di questa sera, sabato 19 gennaio, per l'accensione della Focara, resta confermato: "Gli abitanti della frazione si sono già appuntamento per mettere assieme nuova lega per accendere la focara in onore di Sant'Antonio", si legge sulla pagina Facebook.

Il programma dell'evento, arrivato alla quarta edizione, non subirà modifiche. "Vi aspettiamo numerosi - si legge ancora - per dare una degna risposta a quanti hanno pensato di mandare in fumo il lavoro dell'intera borgata".