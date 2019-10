Albero d'ulivo in fiamme: strada provinciale chiusa al traffico

SAN VITO DEI NORMANNI – Chiusa al traffico la strada provinciale fra San Vito dei Normanni e San Michele Salentino, nell’agro di San Vito dei Normanni, a causa di albero d’ulivo in fiamme che rischiava di cadere sulla carreggiata. E’ stato un automobilista a segnalare l’incendio alla polizia locale di San Vito diretta dal comandante Alma Passante.

Una pattuglia si è subito recata sul posto e in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco ha chiuso un tratto di strada in entrambi i sensi di marcia. Poi i pompieri del comando provinciale di Brindisi hanno spento le fiamme. Le cause dell’incendio sono da appurare. Il proprietario del fondo ha provveduto al taglio dei rami che rischiavano di finire sulla carreggiata. Una volta ultimato l’intervento, la circolazione tornerà a scorrere regolarmente.