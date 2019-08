A fuoco motocarro Ape dopo violenta lite, denunciato un giovane

SAN PIETRO VERNOTICO – Un 27enne di San Pietro Vernotico è stato denunciato dai carabinieri per danneggiamento a seguito di incendio per aver incendiato un motocarro Ape di proprietà di un 52enne con cui venerdì scorso ha avuto una lite.

I fatti si sarebbero verificati in via Del Campo, in contrada Artisti, presso le case popolari poste di fronte al Campo sportivo comunale. Intervennero sia i carabinieri che alcune ambulanze del 118, i militari nella stessa serata di venerdì si recarono anche al Pronto soccorso dell’ospedale Melli di San Pietro dove era stata portata una delle persone coinvolte.

Dopo questo episodio è stato incendiato il motocarro Ape del 52enne, i carabinieri non hanno avuto dubbi sull’autore del gesto. I motivi della lite sarebbero legati a contrasti sul lavoro, il veicolo è stato rimosso e parcheggiato nel deposito giudiziario Tarantini