A fuoco fornelletto da campeggio in appartamento al terzo piano

BRINDISI – Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di oggi, lunedì 21 ottobre, in via Ciro Menotti a Brindisi dove in un appartamento al terzo piano di una palazzina è scoppiato un incendio. Lo stabile si trova di fronte a una scuola. I pompieri, giunti dal comando provinciale di via Nicola Brandi, hanno raggiunto la camera dove è divampato l’incendio con l’autoscala.

Sul posto anche altre due squadre, un’ambulanza e gli agenti della Polizia locale che si sono occupati della gestione della viabilità durante le operazioni di spegnimento. Ad andare a fuoco un fornellino da campeggio utilizzato per cucinare. All’interno c’era solo la proprietaria dell’appartamento che non ha riportato ferite. Al momento non dato sapere il perchè la donna stesse utilizzando un fornelletto da campeggio per cucinare e le circostanze che hanno causato l'incendio.

