Scoppia incendio in appartamento: vigili del fuoco a lavoro per diverse ore

BRINDISI – Intervento dei vigili del fuoco nella notte in via Adige al quartiere Perrino a Brindisi dove è divampato un incendio in un appartamento al primo piano di un condominio dove vive una coppia di coniugi. L’incendio è partito dal balcone ma si è esteso rapidamente nelle camere divorando suppellettili di ogni genere. I coniugi sono riusciti a mettersi in salvo nonostante il rogo sia divampato in piena notte. La chiamata alla sala operativa del 115 è giunta all’1.40. Sul posto si sono recate due squadre che hanno lavorato ininterrottamente fino alle prime ore del giorno. Fortunatamente senza gravi conseguenze.

Proprio la notte scorsa, infatti, tre vigili del fuoco hanno trovato la morte mentre spegnevano un incendio divampato in un edificio a Quargnento in provincia di Alessandria. Durante l’intervento c’è stata un’esplosione che non ha lasciato scampo a Matteo Gastaldo, 46 anni, Marco Triches 38 e Antonio Candido 32 anni. I primi due sono originari di Alessandria, il terzo di Reggio Calabria. Altri due pompieri sono rimasti feriti insieme con un carabiniere.