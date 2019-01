A fuoco la porta di ingresso di una residenza estiva: si indaga

SANTA SABINA (CAROVIGNO) – Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 22 di oggi, giovedì 31 gennaio, in via Monte Bianco a Torre Santa Sabina, marina di Carovigno, per un incendio che ha interessato una residenza estiva. Sul posto anche i carabinieri. Il rogo ha carbonizzato una porta di ingresso e una finestra. Gli interni si sono riempiti di fumo ma sembrerebbe, da un primo sopralluogo, che le fiamme sono state domate prima che si propagassero all’interno. Resta da accertare la natura dell’incendio anche se si ritiene, considerato che è andata a fuoco una porta esterna, che si tratti di qualche azione dolosa.