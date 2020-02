Incendio in appartamento: paura nel centro abitato, malore per una donna

SAN VITO DEI NORMANNI – Momenti di tensione poco prima delle 8 di oggi, sabato 8 febbraio, in via Giacinto Azzariti a San Vito dei Normanni dove in un appartamento è divampato un incendio. Sul posto sono state inviate due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi e un’ambulanza del 118.

L’immobile si è riempito di fumo, una vicina di casa è stata colta da malore ed è stata soccorsa dal personale del 118. Sul posto anche i carabinieri.