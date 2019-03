Auto in fiamme, paura tra i residenti: "Sembrava una palla di fuoco"

SAN PIETRO VERNOTICO - Auto in fiamme a San Pietro Vernotico questa sera attorno alle 20,40 e paura tra i passanti: l'incendio ha completamente distrutto una Fiat Panda parcheggiata tra via Palma e via Gramsci, una traversa di via Mesagne. Non ci sono stati feriti.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme raggiungessero altre auto posteggiate. Per cause da accertare, si è avviato il motorino di accensione e l'auto si è messa in marcia finendo contro il muro che si trova dalla parte opposta della strada.

"Sembrava una palla di fuoco", raccontano alcuni residenti. Sono stati i primi a contattare il centralino dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri della stazione di San Pietro.

