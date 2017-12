BRINDISI – La mezzanotte del 25 dicembre era scoccata da circa 25 minuti. La gente era ancora intenta a scartare i regali e a scambiarsi gli auguri di Natale quando una vecchia Fiat Panda di colore bianco parcheggiata in via Pio Semeghini, al rione Sant’Elia, veniva avvolta dalle fiamme. Già, anche la notte di Natale, una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi è dovuta uscire per un incendio auto, l’ennesimo dell’ultimo periodo.

La macchina si trovava nel cortile di un condominio che ha il suo ingresso principale in viale Leonardo da vinci, accanto all’aiuola che separa l’area condominiale da via Pio Semeghini. Anche altre vetture sostavano nei pressi dell'auto, ma fortunatamente a una distanza tale da non poter essere lambite dal rogo.

Numerosi cittadini si sono affacciati alle finestre, fra un brindisi e l’altro, per assistere alle operazioni di spegnimento delle fiamme. Sul posto, oltre ai pompieri, si sono recati anche i carabinieri del Norm della compagnia di Brindisi, per i rilievi del caso.

L’incendio ha praticamente incenerito gli interni dell’utilitaria, annerendo la carrozzeria. La parte anteriore della vettura è quella che ha riportato meno danni. Si presume quindi che non siano partite dal vano motore, le fiamme. L’origine della combustione, ad ogni modo, è da appurare.