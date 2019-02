Nuovi incendi notturni: danneggiate tre auto in sosta, si indaga

TORRE SANTA SUSANNA – Tre auto distrutte da incendi nella notte tra ieri e oggi, giovedì 7 febbraio, a Brindisi e Torre Santa Susanna. Si indaga sulle cause.

La prima richiesta di intervento alla sala operativa dei vigili del fuoco è giunta alle 2.15 per un rogo che stava interessando un veicolo parcheggiato in via Tiziano, al quartiere Sant’Elia. Si tratta di una Citroen C3. L'auto è andata distrutta, difficile per i vigili del fuoco stabilire le cause che hanno provocato l'incendio. Sul posto la polizia.

Poco dopo le 3 al centralino del 115 è stato richiesto l’intervento per via Giotto a Torre Santa Susanna: all’altezza dell’intersezione per piazza Convento stavano andando a fuoco due auto. Ad accorgersi di quanto stava accadendo un agente dell'istituto di vigilanza Siska durante un giro di pattugliamento che ha subito chiamato i soccorsi e messo in sicurezza la zona. Le auto erano ridotte a una palla di fuoco.

Si tratta di una Fiat Grande Punto intestata a uno studente di 25 anni e una Ford di un pensionato di circa 70 anni. L’incendio sarebbe partito dalla Punto. La scena del rogo sarebbe stata immortalata da alcune telecamere i cui fotogrammi saranno acquisiti dai carabinieri per le verifiche del caso. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.