Nuovo incendio nella notte: danneggiata auto, era parcheggiata per strada

BRINDISI – Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 2.30 della notte scorsa in via Martiri delle Fosse Ardeatine a Brindisi dove è andata a fuoco un’auto parcheggiata per strada. Si tratta di una Citroen C3 intestata a un uomo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti dovrebbe essersi trattato di un corto circuito dovuto al malfunzionamento di un faro. Sul posto anche una pattuglia della Polizia.