Incendio nella notte: danneggiata Hyundai di un agricoltore

CELLINO SAN MARCO – Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 3 della notte scorsa in via don Guido Prete a Cellino San Marco dove è andata a fuoco un’auto parcheggiata per strada. Si tratta di una Hyundai intestata a un agricoltore di 52 anni. Sul posto oltre ai vigili del fuoco si è recata anche una pattuglia dei carabinieri. Al momento non è stato accertato se si stratta di qualche azione dolosa, saranno ulteriori accertamenti a fare chiarezza sulla vicenda.