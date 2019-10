A fuoco auto di un commerciante: è dolo, si indaga

TORRE CANNE (Fasano) – Incendio alle prime del giorno di oggi, sabato 19 ottobre, in via del Faro a Torre Canne frazione di Fasano: danneggiata l’auto di un commerciante. Si tratta di una Fiat Bravo. Sul posto oltre ai vigili del fuoco si sono recati i carabinieri. Da quanto si apprende non vi sono dubbi sull’origine dolosa del rogo.

I militari hanno visionato i fotogrammi di alcune telecamere installate in corrispondenza del luogo in cui era parcheggiato il veicolo che hanno immortalato la scena dell’incendio: le immagini mostrano una persona che si avvicina all'auto e appicca il fuoco. Indagini, quindi, sono state avviate per risalire all’identità dell’incendiario.