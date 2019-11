A fuoco Smart parcheggiata nel cortile di un condominio: si indaga

BRINDISI – Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 23.30 di ieri, venerdì 15 novembre, in via Cappuccini a Brindisi dove nel cortile di un condominio sito al civico 272 è andata a fuoco un’auto. Si tratta di una Smart intestata a un 30enne. Sul posto si è recata anche una pattuglia dei carabinieri del Norm della locale compagnia per il sopralluogo del caso. Stando ai primi elementi raccolti si tratta di un incendio riconducibile a qualche azione dolosa. I carabinieri hanno avviato le indagini per fare chiarezza sulla vicenda. Al vaglio i fotogrammi di alcune telecamere installate nella zona.