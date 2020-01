Auto si incendia nel centro abitato: danneggiata anche un'abitazione

CELLINO SAN MARCO – L’incendio si è sviluppato nel giro di pochi istanti, danneggiando anche il prospetto di un’abitazione. Una vecchia Volkswagen Polo ha preso fuoco intorno alle ore 10.30 di oggi (martedì 7 gennaio) in via Carducci, fra i civici 12 e 14, nel centro di Cellino San Marco. A bordo dell’auto si trovava una coppia di anziani che era appena rientrata a casa dopo aver fatto la spesa. Quando i due sono usciti dall’abitacolo, il motore è andato in fiamme, investendo, rapidamente, anche il resto della vettura.

Alcuni residenti hanno subito allertato i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. Mentre una pattuglia della polizia locale di Cellino San Marco diretta da Luana Casalini attendeva i pompieri alle porte del centro abitato per condurli sul posto, i volontari del gruppo comunale di Protezione civile coordinato da Franco Menga hanno messo in sicurezza l’area e con un estintore hanno effettuato un primo intervento sul serbatoio. Ma l’intervento risolutivo è stato quello dei vigili del fuoco, che nel giro di pochi secondi hanno domato l’incendio, dopo che il denso fumo aveva già annerito la facciata e le tapparelle di un’abitazione. Nessun, fortunatamente, ha riportato ferite. Sul posto, per i rilievi del caso, anche i carabinieri della stazione di Cellino.