Furgone in fiamme nella notte: danneggiato anche un ambulatorio medico

TUTURANO -. Anche il prospetto di un ambulatorio medico è stato danneggiato da un incendio sviluppatosi intorno alle ore 23,30 di mercoledì (15 maggio) in largo Cairoli, a Tuturano. Le fiamme sono partite da un furgoncino parcheggiato in strada, all’altezza del segnaletica stradale che indica la direzione per Mesagne.

Nel giro di pochi minuti, il rogo si è propagato a una macchina parcheggiata affianco al furgone. La densa colonna sprigionata dalla combustione ha inoltre investito la facciata di uno stabile a due piani che al pian terreno ospita l’ambulatorio di uno specialista, arrivando fino al balcone del secondo piano.

Sul posto si sono recate due squadre di vigili del fuoco. I rilievi del caso sono stati effettuati dai poliziotti della Sezione Volanti. L’origine dell’incendio è in fase di accertamento. Fortunatamente non si registrano feriti.