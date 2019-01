Mercedes in fiamme in un deposito giudiziale: indagano i carabinieri

TORRE SANTA SUSANNA - Fiamme di dubbia origine hanno investito una Mercedes che si trovava all'interno di un deposito giudiziale in via Mesagne, a Torre Santa Susanna. L'episodio si è verificato intorno alle ore 19,30 di sabato (26 gennaio). Sul posto si sono recati nel giro di pochi miniti i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana e i carabinieri della compagnia di Francavilla. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.