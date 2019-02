Incendio auto nella notte: fiamme in via Malta

BRINDISI - Auto in fiamme nella notte a Brindisi: l'incendio ha distrutto un'utilitaria parcheggiata in via Malta, una trasversa di via Cappuccini, attorno all'una. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della sezione Volanti. Non è esclusa l'origine dolosa del rogo.

Il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme raggiungessero altre auto. Gli agenti hanno contattato il proprietario che dovrebbe essere sentito nelle prossime ore. Non ci sono, al momento, altri dettagli sull'incendio, l'ultimo di una serie che va avanti da mesi, tanto da aver portato all'istituzione di un pool investigativo ad hoc tra le forze dell'ordine, sotto il coordinamento della Procura di Brindisi.