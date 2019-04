FASANO - Incendio auto a Fasano nel centro storico: il rogo è divampato attorno alle 4,45 e ha distrutto un'auto che era parcheggiata in via Gaito. A dare l'allarme sono stati i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno poi informato i carabinieri. Non è escludo che l'incendio sia stato di origine dolosa.