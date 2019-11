Paura sulla superstrada per padre e figlio: l'auto va a fuoco durante la marcia

TORCHIAROLO – Traffico rallentato sulla strada statale 613 (la Lecce-Brindisi), sulla corsia in direzione Brindisi, all’altezza di Torchiarolo per un incendio divampato su una Bmw su cui viaggiavano padre e figlio di San Cesario di Lecce. E’ accaduto intono alle 17 di oggi, mercoledì 27 novembre.

Le fiamme hanno distrutto il veicolo, sono state spente dai vigili del fuoco giunti dal comando provinciale di Brindisi. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale di Torchiarolo che insieme ai colleghi della Stradale si sono occupati della gestione della viabilità.

Da quanto si apprende il guidatore ha fatto giusto in tempo ad accostare su una piazzola di sosta che l’auto si è trasformata in una palla di fuoco: una spia ha annunciato un’anomalia al motore che nel giro di pochi secondi ha perso di potenza. Quando gli occupanti hanno aperto il cofano hanno trovato le fiamme. I due hanno fatto giusto in tempo a mettersi al riparo. Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito. Il traffico è rimasto bloccato per tutta la durata delle operazioni di spegnimento.