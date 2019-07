Incendio nelle campagne: distrutta Giulietta rubata, si indaga

ORIA – Intervento dei vigili del fuoco nella tarda serata di ieri, martedì 2 luglio, nelle campagne di Oria per spegnere in incendio divampato su un’auto. Si tratta di una Alfa Romeo Giulietta risultata essere stata rubata nei giorni scorsi a Lecce. È andata distrutta. Sul posto anche i carabinieri che hanno eseguito tutti i rilievi del caso, al vaglio l’ipotesi che possa essere stata utilizzata per qualche atto criminoso. Il veicolo è stato sequestrato.