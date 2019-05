Auto va a fuoco durante la marcia, agente fuori servizio chiama i soccorsi

SAN PIETRO VERNTICO – Auto prende fuoco durante la marcia, paura per un giovane sampietrano. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 13 maggio, sulla strada statale 613, che collega Brindisi a Lecce. A prestare soccorso al giovane conducente un agente della Polizia locale in servizio presso il comando di San Pietro, Stefano Nicolini, che a quell’ora, intorno alle 14, stava rientrando a casa, in un paese del Leccese, dopo il turno di lavoro.

L’incendio è divampato quando il veicolo, una Fiat Panda, era giunto all’altezza di Surbo, il conducente è riuscito ad accostare in una piazzola di sosta e mettersi in salvo pochi istanti prima che l’auto divenisse una palla di fuoco. L’agente della Polizia locale di San Pietro non ha esitato a fermarsi e a chiamare i soccorsi, le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. Purtroppo, da quanto raccontato dall’automobilista, nessuno prima dell’agente si era fermato per soccorrerlo, nonostante avesse cercato in tutti i modi di attirare l’attenzione degli altri automobilisti.

Gallery