Rogo nella notte in città: danneggiata Megane parcheggiata per strada

BRINDISI – Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 2.30 della notte tra ieri e oggi, sabato 2 giugno, in via Tertulliano al quartiere Commenda a Brindisi per un incendio che ha interessato una Renault Megane parcheggiata per strada. Il rogo è divampato nella parte anteriore del veicolo, il fumo sprigionato ha reso l’aria irrespirabile. Sul posto anche i carabinieri