Due auto danneggiate da un incendio nella notte: polizia sul posto

BRINDISI – Intervento dei vigili del fuoco alle 2.45 di oggi, giovedì 18 aprile in via Imperatore Costantino a Brindisi per un incendio che ha danneggiato due auto, una 500L e una Opel Astra.

Secondo una prima ricostruzione le fiamme si sono sviluppate sulla 500, di proprietà di un dipendente di una ditta di Brindisi, per poi propagarsi sulla Opel parcheggiata accanto intestata a una società di noleggio auto. Sul posto si è recata una pattuglia della polizia che ha raccolto tutti gli elementi necessari per fare chiarezza sulla vicenda.