Incendio auto nella notte: danneggiata Yaris intestata a una donna

BRINDISI – Intervento dei vigili del fuoco alle 3.45 della notte scorsa in via Romolo a Brindisi dove è andata a fuoco una Toyota Yaris. Sul posto anche due pattuglie della Sezione volanti della Questura di Brindisi.

L’auto era parcheggiata all’altezza del civico 141, è intestata a una donna. Con ogni probabilità si tratta di dolo, al vaglio i fotogrammi di alcune telecamere installate nella zona che potrebbero aver ripreso la scena dell’incendio e immortalato eventuali azioni di qualche incendiario.

Nel 2018 i vigili del fuoco si recano di notte per due volte in via Romolo per spegnere un incendio divampato su un’auto. L’8 febbraio e il 19 aprile. Nel primo caso andò a fuoco una Fiat 500, furono trovate tracce di diavolina. Nel secondo una Renault Clio. Intestate a una donna.