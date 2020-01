A fuoco nella notte Fiat Panda intestata a società di noleggio: si indaga

BRINDISI – Intervento dei vigili del fuoco nella notte in via Vittorio Occorsio al quartiere Paradiso a Brindisi dove è andata a fuoco un’auto parcheggiata per strada.

Si tratta di una Fiat Panda intestata a una società di noleggio, sul posto si è recata anche una pattuglia dei carabinieri della stazione Casale. Al momento non si esclude alcuna ipotesi sulle cause che hanno provocato l’incendio. Indagini sono state avviate per fare chiarezza sulla vicenda.