A fuoco auto parcheggiata per strada: cittadini tentano di spegnere l'incendio

CELLINO SAN MARCO – Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 giugno, in via Benvenuto Cellini a Cellino San Marco per un incendio sviluppatosi su un’auto, una Lancia Lybra, parcheggiata per strada.

I primi ad accorgersi del rogo sono stati gli stessi residenti e il proprietario che dopo aver chiesto l’aiuto degli uomini del 115, hanno tentato di spegnere il rogo con secchiate d’acqua. La zona si è riempita di fumo denso rendendo l'aria irrespirabile. I pompieri hanno fatto il resto mettendo in sicurezza il veicolo, con ogni probabilità si è trattato di un corto circuito, favorito dalle alte temperature.