A fuoco auto parcheggiata per strada: secondo incendio in pochi giorni

OSTUNI – Intervento dei vigili del fuoco nella notte in via Filangeri a Ostuni dove è andata a fuoco una Ford Focus. Era parcheggiata nei pressi della sede del comando della Polizia locale, vicino agli uffici della ex pretura. Solo pochi giorni fa nello stesso posto andò a fuoco un’altra auto, una Citroen C3, ma le fiamme furono spente dagli stessi residenti.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco del distaccamento della Città Bianca si è recata anche una pattuglia del locale commissariato. Sono stati già stati recuperati i filmati delle telecamere di sorveglianza per ricostruire i due episodi.