Incendio danneggia due auto: panico per i residenti di una palazzina

BRINDISI - Un incendio partito da una Mercedes, si è propagato rapidamente a una Opel Corsa. Fiamme la scorsa notte (giovedì 16 gennaio) in piazza Osvaldo Licini, al rione Sant’Elia. Sviluppatosi intorno alle ore 2,20, il rogo ha investito due mezzi parcheggiati sul lato corto della piazza, ad angolo con via Ligabue.

I residenti sono stati svegliati da continui scoppi. Numerose persone sono scese in strada, intimorite al pensiero che le fiamme potessero raggiungere i tubi del gas, facendo precipitare la situazione. Una densa colonna di fumo ha sfiorato fino ai piani alta la palazzina situata di fronte alle auto in sosta, annerendo la saracinesca di un garage.

Dopo aver investito la seconda auto, parcheggiata dietro alla prima, anche un terzo veicolo è stato seriamente minacciato dalle lingue di fuoco, fino all’arrivo dei vigili del fuoco. Una volta spente le fiamme, i carabinieri hanno proceduto con i rilievi del caso. La Mercedes, completamente distrutta, è in uso a una casalinga di 41 anni del posto. Parzialmente danneggiata, invece, la Opel Corsa. Non sono state rinvenute tracce di dolo, ma non si esclude alcuna ipotesi.