Due incendi in poche ore: danni ad auto di disoccupato e di pensionato

SAN VITO DEI NORMANNI – Due interventi da parte dei vigili del fuoco a San Vito dei Normanni nel giro di poche ore: poco dopo la mezzanotte sono stati chiamati in via Tevere, all’incrocio con via Brindisi, per spegnere un incendio auto e qualche ora dopo, alle 4 circa, sono tornati a San Vito, ma in via tenente pilota De Maria, per domare un altro rogo che stava divorando un’auto. Entrambe parcheggiate per strada.

Il primo incendio riguarda una Volkswagen Polo di un 30enne disoccupato. L’auto è andata distrutta e le fiamme hanno danneggiato anche la facciata di una palazzina.

Il secondo incendio, invece, ha interessato una Chevrolet Matiz intestata a un 74enne. In questo caso le fiamme sono state spente prima che divorassero completamente in veicolo. L’incendio è partito dalla ruota anteriore destra. Su entrambi i casi indagano i carabinieri della locale stazione coordinati dal comandante della compagnia, il capitano Antonio Corvino. Al vaglio i fotogrammi delle telecamere installate nella zona che potrebbero aver ripreso la scena degli incendi ed eventuali spostamenti dei responsabili nel caso si trattasse di qualche azione dolosa.

