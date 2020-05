Auto in fiamme sulla superstrada per Bari: nessun ferito

BRINDISI - Nel giro di pochi istanti l'auto è stata avvolta dalle fiamme, ma il conducente aveva fatto in tempo a mettersi in salvo. Una Peugeot 3008 si è incendiata mentre procedeva sulla strada statale 379 che collega Brindisi a Bari, all'altezza dello svincolo per località Giancola, marina di Brindisi. L'episodio si è verificato intorno alle ore 14,45 di oggi (giovedì 7 maggio). Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, il velicolo era già ridotto a una palla di fuoco. Fortunatamente il guidatore, unico occupante del mezzo, non ha riportato ferite.

