Auto in fiamme sulla superstrada: due persone si mettono in salvo

CAROVIGNO - L'auto è stata avvolta dalle fiamme davanti ai loro occhi. Hanno fatto appena in tempo a mettersi in salvo due persone che viaggiavano a bordo di una Kia Rio che ha preso fuoco intorno alle ore 20.45 di oggi (lunedì 28 ottobre), sulla strada statale 379 che collega Brindisi a Bari, all'altezza di Torre Guaceto (direzione Brindisi). Il conducente, allarmato dal fumo che fuoriusciva dal motore, ha accostato sul bordo della strada. Poi, insieme al passeggero, si è messo in salvo. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi.