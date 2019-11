Auto in fiamme nel centro abitato: danneggiata la facciata di un palazzo

FASANO - Si sono vissuti momenti di apprensione stasera (venerdì 15 novembre), in via Buozzi, nella periferia di Fasano, dove un incendio ha distrutto una Fiat Punto parcheggiata in strada, annerendo il prospetto di una palazzina di edilizia popolare. Numerose richieste di intervento sono arrivate intorno alle 21 alla sala operativa dei vigili del fuoco. Sul posto si sono recati i pompieri del distaccamento di Ostuni e i carabinieri della locale stazione. Fortunatamente non si registrano feriti. La macchina appartiene a un 50enne del posto. Le cause della combustione sono da accertare. A quanto pare le fiamme sono partite dalla parte anteriore del veicolo. Nessuna traccia di dolo è stata rinvenuta dalle forze dell’ordine. La zona è sprovvista di telecamere.